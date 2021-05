Liker «kjedelige»  selskaper med overskudd

– Ved nyttår trakk jeg frem noen verdiposisjoner som burde være del av en aksjeportefølje, ettersom verdiaksjer hadde steget svært lite i forhold til vekstaksjer, erindrer partner Even Krohn-Pettersen i Stavanger Asset Management (SAM).

– Forholdet mellom disse aksjeklassene har nå begynt å korrigere, og selv Royal Caribbean Cruises, som jeg nevnte i desember, har steget over 20 prosent – til tross for at cruiseoperatørene fremdeles ikke har tillatelse til å seile og coronakrisen langt ifra er over.

Ifølge Krohn-Pettersen er kursutviklingen en klar indikasjon på høy optimisme i markedet.

Er fortsatt positiv

Også SAM-partneren har tro på ytterligere børsoppgang, som følge av at rentenivået, inflasjonen og pengepolitikken fortsatt gir gode rammebetingelser for selskaper og aksjer.

– En del sektorer virker imidlertid overpriset, noe som er spesielt synlig ved unge nynoterte selskaper med liten eller ingen inntjening og store vyer, tilføyer han.

– Når noen av dem prises til mange milliarder kroner, og kursen stiger 100-1.000 prosent etter at børshandelen starter, kan det virke som at investorene har kastet kalkulatoren.

Krohn-Pettersen mener forholdene innebærer at man gradvis burde øke kapitalallokeringen til tilsynelatende «kjedelige» selskaper som tjener penger, men ikke har fått det kraftige kursløftet.

Liker Buffett-aksje

– Det kan være lurt å fortsette å bygge posisjoner innen verdi, inkludert Berkshire Hathaway og MSCI Value-indeksfond, sier han.

– Også helsesektoren kan være god, ettersom kursutviklingen der har vært relativt svak, og økt forbruk på helse er en langsiktig megatrend.

Dessuten er SAM positiv til banksektoren, inkludert favoritten Norwegian Finans Holding.

–Regulatorisk- og omdømmerisiko er høyere enn for bransjen generelt, men selskapet har vist seg å ha en solid forretningsmodell, samtidig som prisingen er moderat og utbyttekapasiteten er meget god, forklarer Krohn-Pettersen.

Fjordkraft en favoritt

Til slutt nevner SAM-partneren Fjordkraft, der kursen er ned 25 prosent siden nyttår og 35 prosent fra forrige toppnotering.

– Marginene har vært under press, men dette må sees i lys av at vi kommer ut av et meget spesielt år, sier han.

– Med moderat prising, meget bra utbyttekapasitet og en stadig mer diversifisert forretningsmodell, virker dette som en fornuftig kjøpsmulighet.

For øvrig styrer Krohn-Pettersen helst unna sektorene og aksjene med mest eufori og optimistiske forventninger.

– Enkelte steder begynner tilstanden å minne om 2006, 1999 (og 1987, men et eventuelt større børsfall blir trolig avgrenset til disse mest spekulative delene av markedet, utdyper han.

– Ser man for eksempel på prisingen av bankaksjer i dag, er den fortsatt fornuftig.