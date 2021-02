Zaccarelli viser til krisepakken på 1,9 billioner dollar, som Joe Biden prøver å få godkjent hos lovgiverne i USA. Den nyinnsatte presidenten har gjennom valgkampen og begynnelse av presidentperioden proklamert et budskap om samarbeid framfor splittelse. Nå ser det imidlertid ut som pipen har fått en annen lyd. Biden hevdet nemlig i dag at han vil gjøre det som trengs for å sikre økonomisk støtte til de amerikanske innbyggerne, uavhengig av hvorvidt republikanerne velger å støtte forslaget.