Strålende børsdag for Aasulv Tveitereid

I fjerde kvartal 2020 hadde Multiconsult inntekter på 967,1 millioner kroner, mot 904,5 millioner i samme periode året før. Resultatet før skatt endte på 74,5 millioner kroner, en klar oppgang fra minus 5,7 millioner i fjerde kvartal 2019. Styret har foreslått et utbytte på åtte kroner pr. aksje for 2020. Onsdag kunne storaksjonær Aasulv Tveitereid glede seg over en kursoppgang på 11 prosent før aksjen sluttet på 161 kroner.