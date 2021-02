Onsdag ettermiddag ble det kjent at Golden Ocean kjøper deler av den private tørrlastflåten til skipsreder John Fredriksen for 752 millioner dollar. Emisjonen som delfinansierer handelen ble gjennomført på rekordtid og var betydelig overtegnet. I en resultatoppdatering opplyste Golden Ocean at det fikk et overskudd på 25,4 millioner dollar i fjerde kvartal. Torsdag faller aksjen 7,5 prosent til 52,70 kroner.