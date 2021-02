Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 13.930,88 poeng mens Dow Jones står i 31.547,93 poeng etter en oppgang på 0,2 prosent. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 3.923,98 poeng.