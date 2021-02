Boeing ber nå at alle 777-fly med samme motortype som ble ødelagt i luften over Colorado i USA lørdag settes på bakken, ifølge NTB. Søndag meldte United Airlines at selskapet vil ta 24 av sine Boeing 777-fly midlertidig ut av tjeneste etter at et av flyene fikk motorfeil. Boeing-aksjen faller 2,9 prosent