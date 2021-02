Et fat Nordsjøolje omsettes for 65,74 dollar, ned 0,1 prosent. De to amerikanske storbankene Goldman Sachs og Morgan Stanley har oppjustert brent-olje-estimatene for tredje kvartal til henholdsvis 75 og 70 dollar pr. fat. Equinor stiger 1,5 prosent til 158,60 kroner mens Aker BP faller 0,2 prosent til 218,80 kroner. -