«Begge er en direkte trussel for aksjeinvestorers avkastning, i en tid der markedet allerede er under press fra raskt stigende inflasjonsforventninger og muligheten for at president Joe Bidens krisepakke på nye 1.900 milliarder dollar kan bli den siste spikeren i kista og tvinge Federal Reserve til å stramme inn tidligere enn man har håpet», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote i en oppdatering tirsdag.