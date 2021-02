I fjerde kvartal 2020 fikk Bakkafrost et operasjonelt driftsresultat på 89 millioner danske kroner, mot 415 millioner danske kroner i samme periode året før. Driftsinntektene endte på 1,18 milliarder danske kroner, mot 1,6 milliarder for et år siden. Ifølge TDN Direkt var det ventet et operasjonelt driftsresultat på 124 millioner danske kroner og driftsinntekter på 1,25 milliarder. Styret foreslår å betale et utbytte på 3,65 danske kroner pr. aksje. Aksjen falt 0,8 prosent til 655 kroner.