Teknologiaksjene falt på Wall Street for andre dag på rad, mens markedet vender seg mot verdiaksjer. Utviklingen fant sted etter USAs sentralbanksjef, Jerome Powell, uttrykte bekymring over landets utvikling.

Dow Jones var opp 0,04 prosent til 31.535,44 poeng.

S&P 500 steg 0,13 prosent til 3.881,35 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite krympet 0,50 prosent til 13.465,20 poeng.

Sentralbanksjef uttrykker bekymring

I tirsdagens innlegg til det amerikanske senatet, forklarte Jerome Powell at både inflasjonen og sysselsettingen ligger godt under sentralbankens målsetninger. Dette betyr trolig at de pengepolitiske tiltakene iverksatt for å bedre økonomien vil fortsette.

«Sentralbanken er dedikert til å bruke hele verktøykassen for å sikre økonomien og at bedringen fra denne vanskelige perioden vil være så robust som mulig», sa Powell.

Powell sa derimot ingenting om den siste tidens økning i rentene i amerikanske statsobligasjoner. Rentene er tilbake på nivåer sist sett før pandemien, og har vært med på å prege aksjemarkedet de siste dagene.

Tesla snudde opp

Tesla-aksjen lå lenge an til å stenge med et solid fall for andre dag på rad. Da New York-børsen stengte hadde imidlertid tapet blitt hentet inn og endte med en mer moderat nedgang på 2,2 prosent.

Elbilgiganten har vært i begivenhetenes sentrum de siste ukene etter kjøpet deres av bitcoin til en verdi på 1,5 milliarder dollar. Etter den spektakulære oppgangen i den digitale valutaen, hadde selskapet en papirgevinst på nærmere 1 milliard dollar.

Bitcoin-kursen har imidlertid snudd ned igjen og lå ved stengetid rundt 47.000 dollar, etter å ha ligget på nivåer over 57.000 dollar bare for noen dager siden. Det har trolig preget utviklingen i Tesla.

«Musk er nå knyttet til bitcoin-historien i markedets øyne, og selv om Tesla oppnådde en milliard i papirgevinst i løpet av den første måneden som eier av det digitale gullet, kommer det med ytterligere risiko, som vi har sett denne uken», sier Daniel Ives, analytiker i Wedbush, til CNBC.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 2,9 prosent til 22,78.

Gullprisen falt 0,2 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.804,70 dollar.

Nordsjøoljen steg 0,9 prosent til 65,85 dollar pr. fat.

3-måneders renten falt 0,8 basispunkter til 0,028 prosent.

Renten på 2-åringen forble uendret på 0,113 prosent.

10-års renten falt 0,1 basispunkter til 1,363 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 2,7 basispunkter til 2,205 prosent.