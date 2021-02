Grønne aksjer henter seg inn på børsen

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger ved lunsjtider opp 0,7 prosent til 1014,3 poeng.

På tirsdag falt flere grønne selskaper på børsen, deriblant tungvekterne NEl, REC Silicon og Scatec Solar, samt Kjell Inge Røkke-selskapene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture. De to sistnevnte falt henholdsvis 14,2 og 13,4 prosent på børsen.

Bevegelser

NEL henter seg inn til en oppgang på 7,0 prosent ved lunsjtider, etter at kursen endte ned 6,7 prosent på tirsdag.

Scatec Solar ligger opp 4,3 prosent ved lunsjtider etter å ha falt 3,2 prosent på gårsdagen.

REC Silicon stiger om lag 1,3 prosent etter gårsdagens nedgang på om lag 12,5 prosent.

Cyviz skyter i været etter selskapet i morgentimene presenterte avtale med tech-gigant Microsoft. Aksjen åpnet rett opp fra start, og stiger til en oppgang på 26,6 prosent ved lunsjtid.

Salatselskapet Kalera stiger over 5,1 prosent til tross for at selskapet tapte 27 millioner kroner i fjerde kvartal som følge av pandemien.

Everfuel falt mer enn 8,5 prosent på børsen på tirsdag, men klatrer opp 3,4 prosent ved lunsjtider onsdag.

Thin Film Electronics la frem et sterkere resultat enn fjoråret og halverte tapene. Selskapet guider også inntjening i løpet av 2021.

Olje

Et fat brentolje koster ved lunsjtider 65,76 dollar pr. fat, opp om lag én prosent. WTI-oljen koster 61,91 dollar pr. fat, opp 1,2 prosent. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 65,40 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte i går.

Råoljelagrene i USA steg med 1 million fat i forrige uke, ifølge American Petroleum Institute (API). Analytikerne ble tatt på sengen og trodde på forhånd at lagrene skulle falle med 5,2 millioner fat.

Ifølge Energy Information Administration (EIA) falt oljeproduksjonen i USA med 200.000 fat pr. dag som følge av sprengkulden i Texas. Temperaturene er nå tilbake til mer normale nivåer på rundt 15 plussgrader, men selskapene vil bruke tid på å reparere skadene kulden har forårsaket.

– Nøkkelspørsmålet er hvor raskt amerikansk oljeproduksjon vil innhente seg, sier analytiker Vivek Dhar i Commonwealth Bank ifølge Reuters.