Wall Street faller fra start

De toneangivende indeksene på Wall Street åpner dagen med nedgang.

Den brede S&P 500-indeksen åpner ned 0,3 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite åpner ned 0,5 prosent.

Industriindeksen Dow Jones åpner ned 0,2 prosent.

Nedgangen kommer i etterkant av gårsdagens berg-og-dalbane, der indeksene åpnet med fall, for så å hente seg inn i innspurten.

Tirsdagens nedgang, da spesielt for teknologiaksjene på Nasdaq Comp., kom etter at lederen for den amerikanske amerikanske sentralbanken Jerome Powell uttalte at inflasjonen fremdeles er «myk», og at de økonomiske utsiktene fremdeles er særdeles usikre, skriver CNBC.

Han forklarte at både inflasjonen og sysselsettingen ligger godt under sentralbankens målsetninger. Dette betyr trolig at de pengepolitiske tiltakene iverksatt for å bedre økonomien vil fortsette.

«Sentralbanken er dedikert til å bruke hele verktøykassen for å sikre økonomien og at bedringen fra denne vanskelige perioden vil være så robust som mulig», sa Powell tirsdag.