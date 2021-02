Biotek-selskap falt kraftig på grønn børs etter emisjon

Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen med en oppgang på 0,6 prosent til 1013,6 poeng.

I løpet av dagen hentet en rekke grønne aksjer seg noe inn, etter å ha falt kraftig på tirsdagen.

Bevegelser

Biotekselskapet Nordic Nanovector ble dagens taper etter å ha falt 15,8 prosent som følge av at selskapet hentet inn 361 millioner i en emisjon. Selskapet hentet inn i 361 millioner gjennom 15.878.122 nye aksjer til kurs 22,75 kroner pr. aksje.

Entra falt seks prosent og ble en av børsens mest omsatte aksjer etter melding om at SBB venter at budet på 190 kroner aksjen droppes.

Videokonferanseselskapet Cyviz steg fra start onsdag etter at selskapet i morgentimene presenterte avtale med tech-gigant Microsoft. Kursen steg 19,3 prosent.

NEL hentet seg inn til en oppgang på 2,7 prosent, etter at kursen endte ned 6,7 prosent på tirsdag.

Scatec Solar steg fra start onsdag etter å ha falt 3,2 prosent på gårsdagen, men snudde ned i innspurten og endte dønn flatt mot gårsdagen.

Kjell Inge Røkke-dominerte REC Silicon steg 2,0 prosent etter gårsdagens nedgang på om lag 12,5 prosent.

Salatselskapet Kalera steg over 11,6 prosent til tross for at selskapet tapte 27 millioner kroner i fjerde kvartal som følge av pandemien. Selskapet meldte i morgentimene at det har kjøpt opp frø-produsenten Vindara.

ESG-nykommer Cambi meldte i morgentimene før børsen åpnet om ny banebrytende kontrakt. Aksjen klatret markant etter nyheten, og endte opp 18,0 prosent.

Olje

Et fat nordsjøolje (brent spot) koster ved stengetid på Oslo Børs 66,40 dollar pr. fat, opp om lag 1,9 prosent i løpet av dagen.

WTI-oljen koster 62,55 dollar pr. fat, opp 2,25 prosent.

Råoljelagrene i USA steg med 1 million fat i forrige uke, ifølge American Petroleum Institute (API). Analytikerne ble tatt på sengen og trodde på forhånd at lagrene skulle falle med 5,2 millioner fat.