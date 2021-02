Utviklingen på Wall Street kom etter gårsdagens berg-og-dalbane, der indeksene åpnet med fall, for så å hente seg inn i innspurten.

Tirsdagens nedgang, da spesielt for teknologiaksjene på Nasdaq, kom etter at lederen for den amerikanske sentralbanken Jerome Powell uttalte at inflasjonen fremdeles er «myk», og at de økonomiske utsiktene fremdeles er særdeles usikre, skrev CNBC.

Han forklarte at både inflasjonen og sysselsettingen ligger godt under sentralbankens målsetninger. Dette betyr trolig at de pengepolitiske tiltakene iverksatt for å bedre økonomien vil fortsette.

«Sentralbanken er dedikert til å bruke hele verktøykassen for å sikre økonomien og at bedringen fra denne vanskelige perioden vil være så robust som mulig», sa Powell tirsdag.

Vinnere og tapere

Dow Jones steg 1,35 prosent til 31.962,1 og er med det opp 4,4 prosent i år.

25 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

Flyprodusenten Boeing var dagens vinner etter en oppgang på 8,2 prosent. Aksjen falt i starten av uken, da titalls Boeing-fly måtte holdes på bakken etter at et Boeing 777-fly på vei til Honolulu måtte nødlande ved Denver i helgen.

Aksjen reagerte også positivt på at en advokat som representerer Norwegian, bekreftet at Boeing ikke deltar i omstruktureringsprosedyrene for Norwegian i Irland og Norge.

Kjente selskaper som Visa og Walt Disney steg henholdsvis 3,5 og 0,1 prosent.

Home Depot endte som dagens taper etter en nedgang på 2,7 prosent.

Vind i seilene for cruise

S&P 500 endte opp 1,13 prosent til 3.925,4. Det vil si at indeksen er opp 4,5 prosent siden nyttår.

På toppen av vinnerlisten var cruiseselskapet Norwegian Cruise Line med et hopp på 9,2 prosent. Konkurrenten Royal Caribbean steg 7,2 prosent, mens cruisegiganten Carnival klatret 2,1 prosent. Selskapene har hatt gode dager på børsen etter kvartalsrapporter som indikerer at etterspørselen er på vei opp.

Det var også høy fart i flyaksjene, der United Airlines steg 8,6 prosent og American Airlines var opp 5,6 prosent.