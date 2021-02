Oljeserviceselskap stiger fem prosent etter kvartalsfremleggelse

Hovedindeksen på Oslo Børs stiger med 1,3 prosent i løpet av dagen ved lunsjtider, og ligger på 1026,9 poeng.

Insr Insurance Group leder an på børsen blant aksjene som stiger mest med en oppgang på 17,7 prosent, mens det er Equinor som ligger an som dagens mest omsatte aksje.

Bevegelser

Børslokomotivet NEL faller om lag 2,7 prosent etter at selskapet i går meldte at det vil hente inn kapital ved å utstede 45,5 millioner nye aksjer i selskapet.

Mintra Holding leverte et sterkt fjerde kvartal og snudde blodrødt underskudd i fjor, til overskudd i år. Ved lunsjtider stiger aksjekursen med om lag fire prosent.

Odfjell Drilling presenterte sitt kvartalsresultat før børsåpning, der det ble meldt om en kraftig omsetningsvekst sammenlignet med fjoråret. Kursen ligger opp 7,4 prosent etter noen timers handel.

Oljeserviceselskapet Subsea 7 stiger friske 5,7 prosent etter at selskapet presenterte sitt resultat for fjerde kvartal. Resultatet endte med et underskudd på 103 millioner dollar mot et tap på 129 millioner dollar i fjerde kvartal 2019.

Exact Therapeutics faller mest på børsen, der kursen ligger ned 10 prosent.

Xplora Technologies firedoblet inntektene i fjerde kvartal 2020 sammenlignet med året før. Øystein Stray Spetalen er fjerde største investor i selskapet med 5,7 prosent av aksjene. Kursen ligger ved lunsjtider opp 3,4 prosent.

SalMar faller 0,7 prosent etter å ha presentert sitt kvartalsresultat, der selskapet oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 413,8 millioner kroner.

Olje

I morgentimene klatret oljeprisene for fjerde dag på rad til høyeste nivå på 13 måneder, støttet av lavere produksjon i USA som følge av sprengkulden i Texas. Prisene har imidlertid roet seg noe utover dagen.

Et fat brentolje koster ved lunsjtider torsdag om lag 67,24 dollar fatet, ned 0,1 prosent.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 66,60 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte i går.

Federal Reserve kom i går med melding om at renten vil forbli lav og det motiverte investorene.

– Kommentarene fra Fed-sjef Jerome Powell tidligere i uken har muligens hjulpet, men sentimentet i oljemarkedet har også blitt mer bullish, med forventninger om strammere oljebalanse, skriver ING-analytikere i et notat.