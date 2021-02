GameStop til himmels på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,6 prosent, Dow Jones har falt 0,1 mens S&P 500 er ned 0,2 prosent.

Nok en gang er det GameStop som stjeler oppmerksomheten. Onsdag doblet aksjen seg og kort tid etter at torsdagens handel tok til omsettes aksjen for 154,67 dollar, opp ytterligere 68,7 prosent.

En bitcoin omsettes for 51.421 dollar, opp 3,0 prosent.

730.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i uken frem til 20. februar, viser nye jobless claims-tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Det er over 100.000 færre søkende til arbeidsledighetstrygd enn ventet. Konsensus var et antall førstegangssøkende på 838.000. Uken før var antallet opprinnelig 861.000, men ble revidert ned til 841.000.

Antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd (continuing claims), var pr. 13. februar 4,42 millioner, noe som er en nedgang på 101.000 fra forrige ukes reviderte tall.

Samtidig har det blitt kjent at bruttonasjonalproduktet i USA steg 4,1 prosent i fjerde kvartal 2020 målt i årlig takt. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 4,2 prosent, ifølge Direkt Makro.

«Investorene fortsatte å flokke seg til de mer tradisjonelle selskapene på børsen onsdag, noe som bidro til solid oppgang for Dow Jones-indeksen (ny all-time high)», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.