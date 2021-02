Byggevareselskap ledet an på grønn børs

Hovedindeksen på Oslo Børs steg til ny all-time high for tredje dag på rad torsdag, og endte opp 1,3 prosent til 1027,16. Det ble omsatt aksjer for 7,0 milliarder kroner.

Oljeprisen var ned til 66,7 dollar ved stengetid på Oslo Børs. Fallet på 0,9 prosent kom etter at prisen i morgentimene klatret for fjerde dag på rad, til over 67 dollar og det høyeste på 13 måneder.

Bevegelser

Equinor-aksjen var mest omsatt og ledet an oppgangen, selv om oljeprisen var litt ned ved børsslutt.

Nel-aksjen falt etter at selskapet natt til torsdag gjennomførte en litt overraskende, rettet emisjon på 1,2 milliarder kroner til kurs 24,75 kroner.

SAS-aksjen falt etter at selskapet la frem stygge tall for sitt avvikende 1. kvartal 2021.

Byggma-aksjen ble dagens vinner, etter at selskapet presenterte sin kvartalsrapport for fjerde kvartal. Selskapet økte overskuddet fra 17,7 til 59,4 millioner kroner, og leverte med det et sterkt resultat som ble tatt godt imot på børsen.

Flere kvartalstall

Mintra Holding leverte et sterkt fjerde kvartal og snudde blodrødt underskudd i fjor, til overskudd i år.

Odfjell Drilling presenterte sitt kvartalsresultat før børsåpning, der det ble meldt om en kraftig omsetningsvekst sammenlignet med fjoråret. Kursen åpnet bratt opp, men roet utover dagen og frem mot stengetid.

Xplora Technologies firedoblet inntektene i fjerde kvartal 2020 sammenlignet med året før. Øystein Stray Spetalen er fjerde største investor i selskapet med 5,7 prosent av aksjene.

SalMar-aksjen falt etter at selskapet presentert tall for fjerde kvartal, som viste et operasjonelt driftsresultat på 413,8 millioner kroner.

Archer-aksjen falt etter at selskapet meldte om et svakt kvartalsresultat. Selskapet kunne melde om en omsetning på 211 millioner dollar og et nettoresultat på 2,7 millioner i fjerde kvartal 2020. På samme året før hadde selskapet inntekter på 240 millioner dollar og et resultat etter skatt på 3,9 millioner dollar.