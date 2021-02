Utviklingen kom etter dagens jobbtall. 730.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i uken frem til 20. februar, viser nye jobless claims-tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Det er over 100.000 færre søkende til arbeidsledighetstrygd enn ventet. Konsensus var et antall førstegangssøkende på 838.000. Uken før var antallet opprinnelig 861.000, men ble revidert ned til 841.000.

Antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd (continuing claims), var pr. 13. februar 4,42 millioner, noe som er en nedgang på 101.000 fra forrige ukes reviderte tall.

Samtidig har det blitt kjent at bruttonasjonalproduktet i USA steg 4,1 prosent i fjerde kvartal 2020 målt i årlig takt. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 4,2 prosent, ifølge Direkt Makro.

«Investorene fortsatte å flokke seg til de mer tradisjonelle selskapene på børsen onsdag, noe som bidro til solid oppgang for Dow Jones-indeksen (ny all-time high)», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Vinnere og tapere

Dow Jones falt 1,76 prosent til 31.400,5 og er med det opp 2,6 prosent i år.

3M var dagens «vinner» med en oppgang på 0,6 prosent.

Tre av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

Kjente selskaper som Visa og Walt Disney falt henholdsvis 2,7 og 3,2 prosent.

Flyprodusenten Boeing var gårsdagens vinner, men toppet torsdag taperlisten etter et fall på 5,5 prosent. Aksjen har vært volatil i løpet av uken etter at et titalls Boeing-fly måtte holdes på bakken. Det skjedde etter at et Boeing 777-fly på vei til Honolulu måtte nødlande ved Denver forrige helg.

Teknologiselskaper knuste forventning

S&P 500 endte ned 2,45 prosent til 3.829,3. Det vil si at indeksen er opp 2,0 prosent siden nyttår.

På toppen av vinnerlisten var Quanta Services etter en oppgang på 4,5 prosent.

Inne på vinnerlisten var også HP-aksjen som spratt opp 4 prosent etter at selskapet la frem tidlige kvartalstall. Inntektene kom inn på 15,6 milliarder dollar, mens analytikerne forventet 15,0 milliarder dollar ifølge Marketwatch.

Selskapet leverte også bedre på bunn der resultatet pr. aksje endte på 0,92 dollar, mot analytikernes forventning på 0,66 dollar pr. aksje.