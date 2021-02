Mot nedgang på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading går det mot nedgang på om lag to prosent fra start på Oslo Børs.

Olje

Et fat brentolje koster i skrivende stund 66,40 dollar pr. fat, ned 0,8 prosent. WTI-oljen koster 62,93 dollar pr. fat, ned 0,82 prosent.

– Obligasjoner selger seg rimelig aggressivt, og den amerikanske dollaren styrket seg i morgentimene. Det gir litt motvind for råoljen i dag, sa Lachlan Shaw, leder av råvareforskning i National Australia Bank til Reuters.

Investorer ser nå til neste ukes toppmøte med oljekartellet OPEC og dets allierte (OPEC+), der det er ventet at produksjonen vil øke noe som følge av de stigende oljeprisene, samt forventninger om at etterspørselen vil ta seg opp ettersom nedstengningene kan lette når det blir varmere i været.

– Innsatsen er denne gangen svært stor for OPEC+ i den grad at oljeprisen har hentet seg inn til før-pandeminivåer, samt at de globale oljelagrene fortsetter å falle og vaksineutdelingen øker, sa Shaw til Reuters.

– Markedet har nok rett i at ved dette prisnivået så vil det bli mer produksjon i markedet over tid.

OPEC+ møtes neste gang 4. mars. Gruppen vil diskutere en gradvis lemping på produksjonskuttene fra april etter innhentingen i oljeprisen.

Asia

I Japan faller Nikkei 3,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 2,4 prosent.

Shanghai Composite og CSI 300 i Kina faller henholdsvis 1,9 og 2,2 prosent.

Hang Seng i Hongkong faller på sin side 2,7 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen 2,3 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 2,6 prosent. Straits Times i Singapore faller én prosent.

Nedgangen følger Wall Street, og skal blant annet skyldes høye rentenivåer, der renten på 10-årige amerikanske statsobligasjoner har steget med en halv prosent og ligger på sitt høyeste nivå på over et år.

Bred nedgang på Wall Street

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 3,5 prosent.

falt 3,5 prosent. Dow Jones falt 1,8 prosent.

falt 1,8 prosent. S&P 500 endte ned 2,5 prosent

3M var dagens «vinner» med en oppgang på 0,6 prosent. Tre av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag. Kjente selskaper som Visa og Walt Disney falt henholdsvis 2,7 og 3,2 prosent.

Hovedindeksen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg til ny all-time high for tredje dag på rad torsdag, og endte opp 1,3 prosent til 1027,16. Det ble omsatt aksjer for 7,0 milliarder kroner.

Equinor-aksjen var mest omsatt og ledet an oppgangen, selv om oljeprisen var litt ned ved børsslutt.

Nel -aksjen falt etter at selskapet natt til torsdag gjennomførte en litt overraskende, rettet emisjon på 1,2 milliarder kroner til kurs 24,75 kroner.

SAS -aksjen falt etter at selskapet la frem stygge tall for sitt avvikende 1. kvartal 2021.