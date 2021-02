Oslo Børs faller fra start på ukens siste handelsdag

Hovedindeksen på Oslo Børs faller fra start med 1,9 prosent til 1006,9 poeng fredag.

Kvartalssesongen er fremdeles i full sving, og i forkant av børsåpning har blant andre Norwegian, Borr Drilling, Kongsberg Automotive og en rekke andre selskaper presentert sine resultater.

Det er imidlertid de mest omsatte aksjene på Oslo Børs som driver nedgangen, der 25 av de 25 mest likvide aksjene på børsen faller.

Bevegelser

Det stadig kriserammede flyselskapet Norwegian Air Shuttle endte fjerde kvartal med et resultat før skatt på minus 16,4 milliarder kroner. Tapene er skyhøye og og skyldes nedskrivninger på 12,8 milliarder kroner. Netto rentebærende gjeld var ved utgangen av januar på 40,2 milliarder kroner. Det er likevel en reduksjon fra tredje kvartal på 8,3 milliarder kroner.

Tor Olav Trøims Borr Drilling fortsetter å blø penger, i fjor tapte selskapet drøyt 2,6 milliarder kroner. Kursen åpner ned 9,9 prosent.

Bildelselskapet Kongsberg Automotive endte kvartalet med et overskudd før skatt på 9,4 millioner euro, tilsvarende om lag 97,6 millioner kroner, opp fra 5,6 millioner euro i tilsvarende periode året før. Aksjen faller 10,8 prosent på børsen.

Siem Offshore hadde i fjerde kvartal inntekter på 57,1 millioner dollar, ned fra 71,23 millioner i sammme periode året før. Aksjekusen faller 3,2 prosent.

Scana endte kvartalet med et resultat før skatt på 11,6 millioner kroner, en klar oppgang fra underskuddet på 7,0 millioner året før. Aksjen faller 3,4 prosent ved åpning.

Otello stiger mest av aksjene på børsen, der kursen ligger opp 14,8 prosent ved åpningstid på børsen. Oppgangen kommer i etterkant av at selskapet i en melding skrev at det vil selge sitt datterselskap AdColony til Digital Turbine for omtrent 400 millioner dollar – tilsvarende omtrent 3,4 milliarder kroner.

Rana Gruber har i dag sin første dag på børs, der aksjen stiger omtrent 23,2 prosent mot tegningskurs.

Olje

Ved børsåpning omsettes et fat nordsjøolje for 66,14 dollar fatet, en nedgang på omtrent 1,1 prosent i løpet av natten.

Investorer ser nå til neste ukes toppmøte med oljekartellet OPEC og dets allierte (OPEC+), der det er ventet at produksjonen vil øke noe som følge av de stigende oljeprisene, samt forventninger om at etterspørselen vil ta seg opp ettersom nedstengningene kan lette når det blir varmere i været.

– Innsatsen er denne gangen svært stor for OPEC+ i den grad at oljeprisen har hentet seg inn til før-pandeminivåer, samt at de globale oljelagrene fortsetter å falle og vaksineutdelingen øker, sa Shaw til Reuters.

– Markedet har nok rett i at ved dette prisnivået så vil det bli mer produksjon i markedet over tid.

OPEC+ møtes neste gang 4. mars. Gruppen vil diskutere en gradvis lemping på produksjonskuttene fra april etter innhentingen i oljeprisen.