GameStop stiger kraftig på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,1 mens S&P 500 har gått opp 0,4 prosent. Dow Jones faller 0,2 prosent.

Det har vært en begivenhetsrik uke for GameStop-aksjonærene. Onsdag doblet aksjen seg og torsdag gikk den opp ytterligere 19 prosent. Kort tid etter at fredagens handel tok til omsettes aksjen for 123 dollar, opp 15,7 prosent.

En bitcoin omsettes for 46.020 dollar, ned 10,8 prosent.

Amerikanske statistikkmyndigheter melder at de private inntektene i USA økte med 10,0 prosent i januar. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 9,5 prosent. Det private forbruket i økte med 2,4 prosent i januar, nesten i tråd med forventningene på 2,5 prosent. Kjerne-PCE i USA var opp 1,5 prosent på årsbasis i januar mens det var ventet en oppgang på 1,4 prosent.

«De amerikanske børsene, anledet av vekstaksjene, falt tungt torsdag kveld. Dagen begynte relativt rolig, men stemningen forverret seg for hver time som gikk. Stigende renter i påvente av bedre tider har snudd opp ned på realitetene i aksjemarkedet den senere tid», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.