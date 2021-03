Teknologiaksjene snudde etter gårsdagens fall

Uken avsluttes blandet på New York-børsen.

Den brede S&P 500 falt 0,48 prosent til 3.810,85.

Dow Jones stengte var uendret på 30.926,84.

Teknologitunge Nasdaq stengte på sin side opp 0,07 prosent til 13.192,34.

Oppgangen for Nasdaq kom som følge av at teknologigantene snudde opp, etter å ha falt markant torsdag. Apple klatret 0,22 prosent, mens Facebook stengte opp 1,15 prosent. Amazon og Alphabet stengte opp henholdsvis 1,17 og 0,30 prosent.

Flere av teknologiaksjene er imidlertid ned denne uken, etter å ha falt kraftig torsdag. Blant annet er Tesla er ned mer enn 10 prosent denne uken. Fredag endte elbil-giganten ned 0,99 prosent.

GameStop og kinokjeden AMC falt henholdsvis 6,43 og 3,38 prosent.

Makro

På makrosiden viste nye tall som ble offentliggjort fredag viste at det private forbruket i USA økte med 2,4 prosent i januar etter at husholdningenes inntekter fikk et løft fra den siste runden med stimulans. Investorer forventer at Kongressen vil vedta en ny finanspolitisk hjelpepakke de neste ukene, skriver Wall Street Journal.

Investorer blir stadig mer bekymret for at akselererende inflasjon kan utløse en tilbaketrekning i pengepolitisk støtte, skriver Bloomberg. Federal Reserve-leder Jerome Powell sier at høyere renter reflekterer optimisme for utsiktene for vekst. Andre har understreket at sentralbanken ikke har noen planer om å stramme inn politikken på grunn av et svakere arbeidsmarked.

– Høyere renter vil skape en situasjon der investorer ikke vil akseptere den typen skyhøye verdivurderinger de har vært villige til å godta de siste årene. Selv om styreleder Powell sa denne uken var positiv for økonomien, var den ikke spesielt positiv for aksjemarkedet, skrev Matt Maley, sjefsmarkedsstrateg i Miller Tabak + Co, i et notat.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, falt 7,51 prosent til 26,70 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.728,10 dollar, ned 2,68 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid ned 3,68 prosent til 64,44 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje falt 2,93 prosent til 61,59 dollar pr fat.

Tiåringen falt 8,3 basispunkter til 1,442 prosent.