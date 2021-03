Oppsving på Asia-børsene etter fredagens fall

I Japan stiger Nikkei 2,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,6 prosent.

Shanghai Composite og CSI 300 i Kina stiger henholdsvis 0,6 og 0,8 prosent. Hang Seng i Hongkong øker på sin side 1,3 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 1,7 prosent. Straits Times i Singapore stiger 0,9 prosent.

Børsen i Sør-Korea er stengt for offentlig en høytidsdag mandag.

De asiatiske børsene tar dermed tilbake noe av fallet rett før helgen.

Makro

Kinesisk PMI for industrien var 50,6 poeng i februar, sammenlignet med 51,3 foregående måned. Innkjøpssjefsindeksen for tjenestesektoren falt til 51,4 i februar, sammenlignet med 52,4 måneden før, ifølge tall fra National Bureau of Statistics.

Til tross for fallet er indeksen likevel over 50, som indikerer vekst fremfor sammentrekning. Caixin/Markit PMI-indeksen kom inn på 50,9 for februar, ned fra 51,5 i januar.

I Japan steg PMI-indeks for industrisektoren i februar til 51,4, opp fra 49,8 foregående måned, ifølge Direkt Makro.

I obligasjonsmarkedet har referanseindeksen for 10-åringen i Asia-markedet vært nede i 1,383 prosent, og handles nå for 1,40 prosent. I Australia har den sunket til 1,66 prosent, etter nivåer rundt 1,8 prosent forrige uke.