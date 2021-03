Oslo Børs begynner mars måned i grønt.

Etter rett over en times handel står hovedindeksen i 1.022, opp 1,56 prosent. Så langt er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 994 millioner kroner.

Bevegelser

Erik G. Braathens nye luftfartssatsning, Flyr , suser opp 28 prosent første handelsdag. Nordea-forvalter Robert Næss og forvalternestor Jan Petter Sissener har samlet dyttet 90 millioner kroner i Flyr og tror aksjen kan bli en ny hit blant norske aksjeinvestorer.

Infront-aksjen gjør et kraftig hopp etter at det britiske oppkjøpsfondet Inflexion oppjusterte sitt bud på de utestående aksjene i selskapet fra 34,40 til 40 kroner pr. aksje.

Fearnley Securities har rykket ut med en fersk analyse på vindraketten Magnora og skrudd opp kursmålet kraftig, noe som sender aksjen oppover.

Quantafuel har inngått en ny avtale med Corepla og Saipem om å i fellesskap fremme modeller for sirkulær økonomi for plastavfall og bygging av anlegg for kjemisk gjenvinning i Italia. Aksjen stiger fra start.

Fredag kveld dumpet Gustav Witzøe alle aksjene i Medistim og John Fredriksen bladde opp drøyt 450 millioner kroner for hele posten. Det utløste en flaggmelding for selskap mandag morgen og aksjen stiger.

PatientSky la mandag morgen frem en kvartalsoppdatering og selskapet er komfortabelt med å guide inntekter på minst 240 millioner kroner i år. Det sender aksjen oppover.

Elliptic Labs har signert en software-avtale med en stor ny kunde, som planlegger å produsere 100 millioner smarttelefoner i 2021. Aksjen stiger på nyheten.

Agilyx -partner ExxonMobil melder om produksjonsfremskritt på Baytown-anlegget i Texas, der joint venture-selskapet Cyclyx har bidratt med plast. Aksjen steg fra start, men har snudd ned.

BW LPG la frem tallene for fjerde kvartal tidligere mandag morgen og både driftsresultatet og bunnlinjen var kraftig redusert sammenlignet med samme periode året før. Det medfører at aksjen faller.

ADS Maritime Holding, tidligere ADS Crude Carriers, solgte i fjor hele tankflåten sin og styret besluttet å tilbakebetale aksjeverdien av de solgte aktivaene, omtalt av selskapet som utbytte. Aksjen falt 25,7 prosent fredag og faller videre mandag.

Olje

Oljeprisen er svakt opp mandag morgen og brent-oljen stiger 0,32 prosent til 65,58 dollar fatet siden klokken ett i natt. WTI-oljen er opp 1,64 prosent til 62,51 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 64,80 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Natt til lørdag lokal tid ble Joe Bidens økonomiske krisepakke på 16.000 milliarder kroner godkjent i Representantenes hus og den sendes dermed videre til Senatet for videre behandling.

«Oljeprisene henter seg inn denne morgenen, på linje med andre aktiva-klasser, med bakgrunn i at støttepakken har gått igjennom i representantenes hus», skriver den globale markedssjefen i Axi, Stephen Innes, i et notat.