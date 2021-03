GameStop til værs på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,7 prosent og står i 13.414,43 poeng mens Dow Jones står i 31.344,31 poeng etter en oppgang på 1,3 prosent. S&P 500 stiger 1,5 prosent til 3.868,46 poeng.

Vi har lagt bak oss en begivenhetsrik uke for GameStop-aksjonærene. Onsdag doblet aksjen seg, torsdag gikk den opp nesten 19 prosent mens den falt over 6 prosent på fredag. Kort tid etter at mandagens handel tok til omsettes aksjen for 109,61 dollar, opp 7,7 prosent.

En bitcoin omsettes for 48.305 dollar, opp 8,4 prosent.

«Temaet sist uke var utvilsomt den høye volatiliteten og oppgangen i de lange rentene. Riktignok dempet renteoppgangen seg mot slutten av uken. Denne uken skal vi først og fremst rette blikket mot de amerikanske nøkkeltallene», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Når det gjelder coronapandemien mener analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities at det ser bedre ut, men de nye mutasjonene gjør at få land tør å lette på restriksjonene.

«USA har kommet godt i gang med vaksineringen, men dødstallene her er fortsatt svært høye», skriver Slyngstadli i en rapport. Samtidig minner han om at Johnson & Johnson-vaksinen ble godkjent i USA forrige uke. Johnson & Johnson-aksjen stiger 1,6 prosent til 160,98 dollar.

Endelig tall for innkjøpssjefsindeksen for industrien i USA endte på 58,6 i februar, ned fra 59,2 i januar. Ifølge TDN Direkt var det ventet en indeks på 58,5 poeng.

ISM-innkjøpssjefsindeksen for industrien var 60,8 i februar, sammenlignet med 58,7 i januar. Det var på forhånd ventet en indeks på 58,8. Det er normalt høy korrelasjon mellom ISM-indeksen og industriproduksjonen.

Byggeinvesteringene i USA var opp 1,7 prosent i januar, sammenlignet med måneden før. Det var på forhånd ventet en oppgang på 0,8 prosent.