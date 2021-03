Rally i kreftaksje – doblet på 10 dager

Erik G. Braathens nye luftfartssatsning, Flyr , suste opp første handelsdag. Nordea-forvalter Robert Næss og forvalternestor Jan Petter Sissener har samlet dyttet 90 millioner kroner i Flyr og tror aksjen kan bli en ny hit blant norske aksjeinvestorer. Aksjen endte opp 17 prosent.

I rødt

Agilyx -partner ExxonMobil melder om produksjonsfremskritt på Baytown-anlegget i Texas, der joint venture-selskapet Cyclyx har bidratt med plast. Aksjen steg fra start, men har snudd ned.

ADS Maritime Holding, tidligere ADS Crude Carriers, solgte i fjor hele tankflåten sin og styret besluttet å tilbakebetale aksjeverdien av de solgte aktivaene, omtalt av selskapet som utbytte. Aksjen falt 25,7 prosent fredag og falt ytterligere mandag.

BW LPG faller etter dagens kvartalsrapport. Selskapet rapporterte EBITDA på 107 millioner dollar for fjerde kvartal 2020, mot 154 millioner dollar i samme periode året før. Det var på forhånd ventet en EBITDA på 101 millioner dollar.

Både Pareto Securities og Arctic Securities skriver i oppdateringer mandag at fjerdekvartal som ventet var bra, og at kvartalsutbyttet kom inn bedre enn ventet, ifølge TDN Direkt.

«BW LPG vedtok et utbytte på 0,34 dollar pr aksje som gjør at totalen for 2020 havner på 0,84 dollar pr aksje, eller rundt 50 prosent av resultat pr. aksje. Innhentingen til 50 prosents utbetaling for året var som ventet, men med høyere resultat pr. aksje enn ventet kom også utbytte over hva som var ventet», skriver Arctic Securities.

Begge meglerhus trekker også frem at første- og andrekvartal kan bli utfordrende, hvor Pareto peker på at gjeldende VLGC-spotrater ligger rundt nivået på driftskostnader for BW LPG.

«Selskapet deler vårt syn på at første- og andrekvartal kan bli utfordrende. Vi estimerer snittrater for førstekvartal til 38.100 dollar pr dag, så man burde vente negative justeringer av estimater ettersom ratene ligger rundt OPEX», skriver meglerhuset.

Pareto har en hold-anbefaling på BW LPG, og begrunner det med forventning om bedre innganger på aksjen mot våren. Arctic har en kjøpsanbefaling med kursmål 85 kroner pr. aksje.

Olje

Brentoljen sto da Oslo Børs stengte i 64,76 dollar pr. fat. WTI-oljen steg 0,2 prosent til 61,64 dollar pr. fat. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 64,80 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Natt til lørdag lokal tid ble Joe Bidens økonomiske krisepakke på 16.000 milliarder kroner godkjent i Representantenes hus og den sendes dermed videre til Senatet for videre behandling.

«Oljeprisene henter seg inn, på linje med andre aktiva-klasser, med bakgrunn i at støttepakken har gått igjennom i representantenes hus», skriver den globale markedssjefen i Axi, Stephen Innes, i et notat.