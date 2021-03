Det ligger an til bred oppgang på New York-børsen mandag, omtrent to timer før stengning. Teknologiaksjene gikk på tunge tap forrige uke, og Nasdaq Composite falt 4,9 prosent i løpet av perioden. Mandag er det duket for comeback.

Dow Jones er opp 2,11 prosent til 31.584,66 poeng.

S&P 500 stiger 2,36 prosent til 3.901,02 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite klatrer 2,56 prosent til 13.530,52 poeng.

Den siste tidens oppgang i rentene på amerikanske statsobligasjoner, har skapt bekymringer hos en rekke investorer. Til tross for at nivåene fortsatt er lave i en historisk sammenheng, har den raske oppgangen ført til spekulasjoner rundt hvor rentene vil stabilisere seg.

Mandag har flukten fra statsobligasjonene avtatt, og rentene har følgelig stabilisert seg. Sammen med godkjennelse av Bidens støttepakke i representantenes hus og større vaksineoptimisme, stiger alle de tre nøkkelindeksene mandag.

Apple utmerker seg med oppgang, etter at selskapet har kunnet hatt samtlige av sine butikker åpne for første gang siden mars i fjor. Apple-aksjen stiger i skrivende stund 4,2 prosent.

Den omdiskuterte Gamestop-aksjen ligger også solid i pluss for dagen, med en oppgang på 10,2 prosent. Dette etter den volatile utviklingen forrige uke. Onsdag doblet aksjen seg, torsdag gikk den opp nesten 19 prosent mens den falt over 6 prosent på fredag.