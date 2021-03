Det var tid for comeback på New York-børsen mandag, etter en traust forrige uke. Særlig teknologiaksjene utmerket seg mandag, etter at Nasdaq Composite falt 4,9 prosent forrige uke.

Dow Jones var opp 1,94 prosent til 31.531,36 poeng.

S&P 500 steg 2,38 prosent til 3.901,75 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite klatret 3,01 prosent til 13.588,83 poeng.

Ikke bekymret for renteoppgang

Renteoppgangen på amerikanske statsobligasjoner, og særlig tiåringen, preget overskriftene forrige uke. Dette til tross for at nivåene ligger betydelig lavere enn det de historisk sett har gjort. Utviklingen stabiliserte seg imidlertid mandag, og Goldman Sachs peker på at renteoppgang ikke bør bekymre investorer.

«Investorer spør hvorvidt rentenivåene blir en trussel mot aksjeverdsettelser. Vårt svar er et ettertrykkelig nei», sa David Kostin, sjefsstrateg i Goldman Sachs, i et notat til sine kunder.

Han hevdet videre at deres optimistiske syn på aksjemarkedet er bunnet på forventninger om stigende rentenivåer. Det skrev CNBC.

Teknologicomeback

Etter forrige ukes tunge nedgang for teknologiaksjene, var det tid for comeback mandag. Blant vinnerne var Apple, som kunne opplyse at alle butikkene til selskapet i USA var åpnet, for første gang siden mars i fjor. Apple-aksjen stengte opp 5,39 prosent.

Det var flere nyheter som bidro til at markedet igjen kunne vekte seg opp i teknologiaksjer. På lørdag ble Bidens støttepakke godkjent i representantenes hus. Nå venter den behandling i Senatet, før den endelig kan realiseres.

I tillegg ventes det at de amerikanske myndighetene snart kan ta i bruk vaksinene til Johnson & Johnson. Troen på en normalisering av samfunnet er med på å skape optimisme i markedet igjen.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 16,4 prosent til 23,36.

Gullprisen falt 0,5 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.720,30 dollar.

Nordsjøoljen falt 1,9 prosent til 63,23 dollar pr. fat.

3-måneders renten falt 0,2 basispunkter til 0,038 prosent.

Renten på 2-åringen steg 0,2 basispunkter til 0,125 prosent.

10-års renten steg 2,7 basispunkter til 1,442 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 7,1 basispunkter til 2,223 prosent.