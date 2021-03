Legemiddelselskap faller på grønn børs

Hovedindeksen på Oslo Børs stiger 0,22 prosent til 1030,5 poeng ved lunsjtider tirsdag.

Bevegelser

Horisont Energi leder an på børsen etter å ha høstet kjøpsanbefaling av Fearnley-topp Espen Landmark Fjermestad. Analytikeren ser åttedobling av aksjen som domineres av Øystein Stray Spetalen.

Legemiddelselskapet Nordic Nanovektor, som utvikler behandlinger mot krefttyper som er vanskelige å behandle, faller om lag 6,2 prosent ved lunsjtid etter å ha steget 25 prosent i løpet av gårsdagen.

Røkke-datter Akastor inngikk i morgentimene i dag avtale med oljegigant Baker Hughes. Selskapene skal lage et globalt offshore drilling-selskap som vil bli av anselig størrelse. Ved lunsjtider ligger selskapet opp 4,8 prosent.

Questerre har bedt om rapport fra en uavhengig aktør angående hydrogensatsing i Quebec. Rapporten ga meget positive tilbakemeldinger. Aksjen stiger 14,3 prosent på børsen etter tre timers handel.

EAM Solar stiger 3,6 prosent etter at selskapet la frem tall for fjerde kvartal i morgentimene tirsdag.

BW LPG får kursmålet kuttet av tre meglerhus tirsdag morgen etter et svakt fjerde kvartal.

Thin Film Electronics faller etter at selskapet i går kveld annonserte at det ville hente 60 millioner kroner i en emisjon for å øke produksjonen av mikrobatterier.

Olje

Oljeprisen på et fat nordsjøolje (brent spot) stiger om lag 0,4 prosent ved lunsjtider tirsdag.

Fallet startet i forrige uke etter at investorene har frigjort longposisjonene sine på rykter knyttet til at OPEC muligens vil øke globalt tilbud denne uken. Det verserer også rykter om at den kinesiske etterspørselen faller.

– Oljeprisene er under press som følge av investorene posisjonerer seg inn mot OPEC-møtet, sier Hiroyuki Kikukawa, direktør for forskning ved Nissan Securities, til CNBC.

OPEC+ møtes på torsdag og kan øke produksjonen med så mye som 1,5 millioner fat pr. dag. Produksjonen falt i februar etter et frivillig kutt i produksjonen av Saudi-Arabia.