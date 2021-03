GameStop-aksjen faller på New York-børsen

Det har vært en rolig start på New York-børsen tirsdag. Et minutt etter at handelen tok til har både Nasdaq, Dow Jones og S&P 500 gått opp 0,1 prosent.

Spekulasjonsaksjen GameStop faller 4,3 prosent i åpningsminuttene.

Det ble et aldri så lite comeback på Wall Street mandag da de store indeksene steg 2-3 prosent etter forrige ukes kraftig børsfall.

«Investorene har måttet ta innover seg de siste måneders renteoppgang. Stigende lange renter er i utgangspunktet et godt tegn, da det signaliserer utsikter til vekst i økonomien. Når det er sagt, høyere renter påvirker også prisingen i markedet. Billedlig sagt, de lange rentene kan på mange måter sammenlignes med tyngdekraften. Lave renter får aksjekursene til å sveve, og vice versa», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.