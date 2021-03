Oslo Børs starter onsdagen i grønt.

Etter drøyt halvannen times handel står hovedindeksen i 1.037,48, opp 0,48 prosent. Så langt i dag er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1,1 milliarder kroner.

Bevegelser

Photocure publiserte tallene for fjerde kvartal tidlig onsdag morgen og leverte hopp i omsetningen. Det ser også mulig potensial i år, noe som sender aksjen oppover.

Gårsdagens børsvinner var Horisont Energi , som steg 32,4 prosent etter en euforisk analyse. Selskapet har blant annet Øystein Stray Spetalen som hjørneinvestor. Aksjen fortsetter oppover onsdag.

Cloudberry Clean Energy har sikret seg et nytt vannkraftverk, som sender aksjen oppover.

IDEX Biometrics har signert en ny avtale med Multi-Fineline Electronix, som skal levere avanserte, fleksible og trykte kretser til sensorselskapet. Pilen peker oppover for aksjen.

Emballasjeselskapet BEWI skal bygge en ny fabrikk på Hitra og har inngått en intensjonsavtale med KMC Properties, ifølge en melding onsdag morgen. BEWI-aksjen stiger svakt på nyheten.

Teco 2030 handles med en aksjesplitt 1:10 onsdag og pilen peker oppover for aksjen.

Røkke-datter Akastor meldte tirsdag at det har inngått et joint venture med Baker Hughes. Aksjen stengte opp 5,23 prosent og børsoppgangen fortsatte fra start onsdag, men aksjen har snudd ned.

Olje

Oljeprisen stiger onsdag morgen og brent-oljen er opp 0,51 prosent til 62,86 dollar fatet. WTI-oljen er opp 0,75 prosent til 59,88 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 63,79 dollar fatet ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Investorenes øyne rettes nå mot OPEC+-møtet på torsdag, der indikasjonene tilsier at medlemmene generelt er langt mer positive til oljeutsiktene enn de var for et år siden.

Markedet forventer at de mykner opp produksjonskuttene, som har vært de største noen gang, med rundt 1,5 millioner fat pr. dag. I tillegg er det ventet at Saudi Arabia avslutter det frivillige produksjonskuttet på 1 millioner fat pr. dag.