Flyr til værs på Oslo Børs

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1035,92 poeng, opp 0,3 prosent. I løpet av formiddagen var indeksen oppe i rekordhøye 1.038,52 poeng. Det er så langt omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 63,8 dollar, opp 2,0 prosent. Investorenes øyne rettes nå mot OPEC+-møtet på torsdag, der indikasjonene tilsier at medlemmene generelt er langt mer positive til oljeutsiktene enn de var for et år siden. Equinor stiger 0,7 prosent til 165,85 kroner mens Aker BP klatrer 2,1 prosent til 234,80 kroner. -

Erik G. Braathens nye luftfartssatsning, Flyr, suste til værs første handelsdag mandag. Oppgangen fortsatte tirsdag og onsdag omsettes aksjen for 6,88 kroner, opp ytterligere 8,3 prosent. I forkant av børsnoteringen ble det gjennomført en emisjon hvor det ble solgt aksjer for 5 kroner stykket.

Photocure -aksjen stiger 14,6 prosent til 131,80 kroner etter at selskapet presenterte sine kvartalstall. Blærekreftselskapet rapporterte en vekst i Hexvix/Cysview- inntektene på 66 prosent, til 97,7 millioner kroner i fjerde kvartal 2020, sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2019. Driftsresultatet etter restrukturering falt til knappe 5 millioner kroner i fjerde kvartal 2020, ned fra 51 millioner i fjerde kvartal 2019.

– Til tross for den begrensede tilgangen til sykehus og leger på grunn av covid-19, oppnådde vi fortsatt positiv vekst i USA, sier Photocure-sjef Dan Schneider i en børsmelding.

Tirsdag steg Horisont Energi , som blant annet har Øystein Stray Spetalen som hjørnestensinvestor, 32,4 prosent etter en euforisk analyse fra Fearnley-topp Espen Landmark Fjermestad. Onsdag stiger aksjen ytterligere 23,6 prosent til 93,2 kroner.

Idex Biometrics har signert en ny avtale med Multi-Fineline Electronix, et datterselskap av Suzhou Dongshan Precision Manufacturing. Avtalen utgjør en sentral del av Idex’ masseproduksjon og forsyningskjede, og vil være viktig for å møte den økende etterspørselen etter biometriske betalingskort. Aksjen stiger 2,9 prosent til 3,2 kroner.