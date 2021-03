– Det er det dummeste jeg hørt på lenge

03.03.2021 Trygve Hegnar kommenterte oljeprisen og utviklingen på Oslo Børs. Horisont Energi, der Øystein Stray Spetalen har vært med som hjørnesteinsinvestor, ble dagens vinner. Spetalen ser her ut til å sitte med en urealisert gevinst på over 200 millioner kroner. Flyr er han også inne i, med en gevinst på rundt 20 millioner kroner. Flyr har steget over 40 prosent på Oslo Børs siden emisjonen på 5 kroner. Nel falt kraftig, mens Europris falt 2,2 prosent etter at Arctic Securities gikk fra hold til selg, men opprettholdt kursmålet på 48 kroner.