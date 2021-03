Wall Street faller etter rentehopp

Teknologiaksjer dro samleindeksen S&P 500 og teknologitunge Nasdaq ned etter at rentene på den amerikanske tiåringen fortsetter å stige. Aksjer knyttet til vaksinasjonsfremgang av USAs befolkning holdt fallet noe tilbake.

S&P 500 er ned 0,96 prosent til 3.833,02 poeng.

Teknologitunge Nasdaq snublet 2,15 prosent til 13.070,38 poeng.

Industritunge Dow Jones falt 0,17 prosent til 31.338,95 poeng.

10-åringen klatret mer enn 8 basispoeng til 1,49 prosent onsdag etter å ha steget til det høyeste på 1,6% i forrige uke. Den kontinuerlige økningen i obligasjonsrentene gir bekymring for aksjevurderinger og en økning i inflasjonen.

– Rentene vil ikke gi dette markedet en pause, sa Jim Cramer på CNBCs Squawk Alley.

Høyere obligasjonsrenter kan ramme teknologiaksjer spesielt hardt, ettersom de har vært avhengige av lån for å vokse.

Teknologiaksjer ned

Teknologigigantene Microsoft og Apple var ned henholdsvis 2,59 prosent og 2,17 prosent onsdag.

Snapchat falt 7,15 prosent til tross for adm. direktør Evan Spiegels uttalelser om at 50 prosent inntektsvekst er fullt oppnåelig uten å øke brukermassen.

IT-selskapet Salesforce falt 3,37 prosent.

Betalingsselskapet Paypal snublet også stygt, og er ned 5,29 prosent.

Netflix falt 4,86 prosent onsdag.

Oljeselskapet Hess har kommet tilbake til nivåer før coronapandemien etter økt oljepris. Selskapet steg 4,96 prosent før morgendagens OPEC-møte.

Vaksineoptimisme

President Joe Biden sa tirsdag kveld at USA vil ha nok coronavaksiner til å vaksinere alle voksne i landet innen utgangen av mai, hvilket er to måneder før planen.

Den økende optimismen av vaksinen utløste en oppgang i reiseaksjer, og flyselskapet American Airlines steg 3,36 prosent.

Cruiseselskapene Carnival og Norwegian Cruise Line responderte begge godt på vaksinasjonsnyhetene Biden kom med, og endte opp 3,36 prosent og 5,74 prosent.

Totalt steg energisektoren med omtrent 2 prosent.

Vaksineutrullingen er også viktig for å få amerikanere tilbake i jobb og for å se en bedring i økonomien. Økonomer spurt av Dow Jones estimerer at 225.000 jobber i privat sektor ble tatt forrige måned.

Frykt, gull, olje, krypto og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 7,30 prosent til 25,86.

Gullprisen hadde en nedgang på 1,31 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.714,46 dollar.

Brent-oljen er opp 2,37 prosent til 64,02 dollar fatet.

Bitcoin steg 4,21 prosent til 50.514,40 dollar.

3-måneders renten steg 0,8 basispunkter til 0,038 prosent.

Renten på 2-åringen hadde en nedgang på 0,7 basispunkter til 0,1486 prosent.

10-års renten steg 6,3 basispunkter til 1,468 prosent.