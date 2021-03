Oslo Børs åpner marginalt opp – Bank Norwegian skyter fart etter oppkjøpsnyhet

Oslo Børs åpner ned torsdag.

Et par minutter etter handelen tok til på børsen står hovedindeksen i 1029,23 poeng, ned 0,05 prosent.

Bevegelser

Norwegian Finans Holding skyter ut fra startblokkene etter selskapet har fått et bud på 17,8 milliarder kroner for samtlige aksjer fra Nordax Bank. Budet tilsvarer en premie på 16 prosent fra gårsdagens sluttkurs på 81,55 kroner. To minutter etter børsen åpnet står imidlertid kursen i 97,45 kroner, opp nær 20 prosent.

Norwegian Air Shuttle fortsatte nedgangen også i februar. Det viser trafikktallene lansert i morgentimene.

PGS klatrer etter selskapet meldte om to reaktiverte fartøy for sommersesongen. Carnegie skriver at dette vil ha en positiv påvirkning på estimatene ettersom ingen av skipene var inkludert i 2021 estimatene.

«Estimatet for EBITDA i 2021 kan øke med rundt fem prosent», skriver meglerhuset.

Interoil har sikret to kontrakter i Colombia og Argentina. Selskapet henter også over 10 millioner kroner i en emisjon i forbindelse med avtalen. Aksjen skyter til topps etter nyheten.

Thin Film Electronics meldte klokken 01 natt til torsdag at Kristian Gjertsen Lundkvist har tegnet seg for flere titalls millioner warrants i selskapet. Dersom warrantsene innløses vil Lundkvist nær doble eierandelen i selskapet.

Huddly presenterte positive tall torsdag morgen og ga omsetningen et skikkelig løft. HDLY

TECO 2030 har meldt om ny intensjonsavtale for nullutslippsskip.

John Fredriksens riggselskap Seadrill tapte 25 milliarder kroner i andre halvår av 2020.

Shelf Drilling tok store nedskrivninger og skilte ut to rigger i fjerde kvartal 2020. Likviditeten ble bedret «betydelig», ifølge rapporten.

Protector Forsikring foreslår utbytte på 3 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2020.

BerGenBio meldte om at rekruttering til coronastudie nå er ferdig.

Oljeprisen

Et fat brentolje koster i skrivende stund 64,70 dollar pr. fat, opp 1,1 prosent, mens WTI-oljen koster 61,80 dollar pr. fat, opp 1,3 prosent. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 63,58 dollar da Oslo Børs stengte i går.

I dag holdes OPEC+-møtet som skal bestemme utsiktene til oljeprisene de kommende månedene. Oljeprisen har klatret de to siste dagene etter rykter om at OPEC-landene muligens kan stemme mot den ventede produksjonsøkningen og heller utsette til april, ifølge Reuters.

«Vi ser en risiko for at OPEC+ holder dagens produksjonsnivå, og Saudi-Arabia gjør en mer gradvis reduksjon i sine frivillige produksjonskutt, som igjen vil lede til et trangere oljemarked», skriver DNB Markets.

Ifølge tall fra EIA falt bensinlagrene i USA med 13,6 millioner fat forrige uke, og destillatlagrene falt 9,7 millioner fat. Tallene viste også en lagerbygging av råolje på 21,6 millioner fat.