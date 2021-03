To av de tre toneangivende indeksene snur ned

Ett minutt etter at handelen tok til på New York-børsen var de tre toneangivende indeksene grønne, men etter en halvtimes handel har stemningen snudd. Dow Jones er helt flat og står i 31.272,6, S&P 500 har snudd ned 0,44 prosent til 3.802,4 og Nasdaq Composite fortsetter nedturen med et fall på 0,93 prosent, til 12.869,6.

På vinnerlisten finner vi Boeing og Moderna som stiger henholdsvis 2,9 prosent og 2,1 prosent. GameStop faller 1,1 prosent.

Jobless claims

745.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 27. februar, 9.000 flere enn uken før. Det var ventet 750.000 førstegangssøkere.

Tallet for uken før er imidlertid revidert fra 730.000 til 736.000.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd, var 4.295.000 pr. 20. februar. Dette utgjør en nedgang på 124.000 fra uken før. Her var det på forhånd ventet et antall på 4.300.000.

Jerome Powell

Torsdag skal USAs sentralbanksjef Jerome Powell holde en tale. Handelsbanken skriver i en oppdatering at markedsaktørene vil særlig være opptatt av hvordan Powell vurderer oppgangen i de lange rentene.

«Så langt ser det ut til at Powell har tatt renteoppgangen med ro, da han først og fremst har vist til at renteoppgangen reflekterer sterkere realøkonomiske utsikter», skriver Handelsbanken.