Spår oppgang på Oslo Børs etter OPEC-overraskelse

Bildet har vært blandet på Asia-børsene fredag.

I Tokyo falt Nikkei 0,2 prosent til 28.864,32, mens den bredere Topix-indeksen endte opp 0,6 prosent til 1.896,18.

Kinesiske myndigheter har fredag guidet et BNP-vekstmål på 6 prosent for 2021, og i Shanghai er large cap-indeksen CSI 300 omtrent uendret, mens Shanghai Composite-indeksen er opp 0,2 prosent.

Kospi-indeksen i Sør-Korea er ned 0,6 prosent.

Berntsen spår oppgang

Førhandelen i IG Trading peker mot en nedgang på 0,45 prosent fra start på Oslo Børs, mens Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,4] prosent.

Oljeprisene fortsetter oppgangen etter gårsdagens OPEC-overraskelse, som gikk på en videreføring av mars-produksjonen til april, med unntak for Russland og Kazakhstan. Saudi-Arabia viderefører også sitt frivillige kutt på én million fat pr. dag.

– OPEC strammer for hardt

Senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets skriver i sin oppdatering at han øyner risiko for at OPEC+ strammer til for hardt.

Frontkontrakten for Brent-olje står i 67,56 dollar fatet, opp 1,3 prosent i dagens handel. WTI-oljen er opp 1,2 prosent til 64,58 dollar fatet.

Dagens finanskalender

SAS legger i dag frem trafikktall for februar, klokken 11.00.

Makro, utenlands

Tyskland: industriordre, januar (08.00)

Sverige: tjenestehandel 4. kvartal (09.30)

Sverige: driftsbalanse 4. kvartal (09.30)

Tyskland: VDMA maskinordre, januar (10.00)

USA: handelsbalanse, januar (14.30)

USA: sysselsetting, februar (14.30)

Kilde: TDN Direkt