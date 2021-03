Oslo Børs stiger fra start fredag. Hovedindeksen er etter et kvarters handel opp 0,6 prosent til 1.034,93 poeng, og var med det på vei mot en ukentlig oppgang på rundt 0,8 prosent.

Etter en halvtime har oppgangen avtatt noe, med hovedindeksen opp 0,4 prosent til 1.033,40.

Førhandelen pekte imidlertid mot nedgang fra start.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen trodde på sin side at Oslo Børs ville åpne opp 0,2 prosent, etter torsdagens Opec-overraskelse og påfølgende oljeprisoppgang.

Brent-oljen står i 67,62 dollar fatet, opp 0,8 prosent i dagens handel. WTI-oljen er opp 0,9 prosent til 64,54 dollar fatet. Ved børsslutt torsdag kostet Brent-oljen 65,68 dollar fatet.

Både Equinor og Aker BP skyter fart fra start i Oslo fredag.

Bevegelser

Vaccibody stiger på høy omsetning etter at selskapet meldte at det utforsker mulighetene for en notering i USA.

BerGenBio meldte i morgentimene at en pasient i en internasjonal fase 1b-studie er dosert med tilvestamab (BGB149).

Droneselskapet Nordic Unmanned har gjennomført emisjonen som ble kunngjort etter børs torsdag. 100 millioner kroner i frisk kapital er sikret – til en kurs på 39,50 kroner.

Norsk Hydro har inngått avtale om å selge valsevirksomheten til KPS Capital Partners for 1,38 milliarder kroner. Industrigiganten avholder presentasjon nå, som du kan se direkte her.

Tor Olav Trøims Borr Drilling skyter raskest ut fra startblokkene fredag, etter sterk kursoppgang i USA torsdag kveld.

NTS -datterselskapet Frøy har investert i et nytt fartøy og inngått en lusekontrakt med en stor norsk oppdretter.

Blant øvrige tungvektere er Nel opp igjen etter tunge fall i det siste, mens Scatec peker ned.

Norwegian Finans Holding stiger forsiktig videre etter torsdagens byks i kjølvannet av Nordax-budet. Både storeiere og analytikere fnyser av budet. Fredag har flere meglerhus løftet kursmålene sine for aksjen.

Subsea 7 reagerer opp etter at Jefferies har oppgradert aksjen til kjøpsanbefaling.

REC Silicon klatrer etter torsdagens ekstraordinære generalforsamling, der Kjell Inge Røkke fikk viljen sin. Det betyr at han blir ny styreleder i selskapet.

Olje

Oljeprisoppgangen fredag følger etter markant oppgang torsdag ettermiddag og kveld.

Prisoppgangen torsdag kom etter at det ble kjent at Saudi-Arabia forlenger landets ekstra oljeproduksjonskutt på 1 million fat pr. dag i april 2021, samtidig som Opec+ fortsetter produksjonsnivået for mars i april, med unntak av Russland og Kasakhstan, som kan øke produksjonen med henholdsvis 130.000 og 20.000 fat pr. dag, skriver TDN Direkt.