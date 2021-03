Stemningen har surnet på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,1 prosent og står i 12.866,68 poeng mens Dow Jones står i 31.246,33 poeng etter en oppgang på 1,0 prosent (+320 poeng). S&P 500 stiger 1,0 prosent til 3.805,61 poeng.

Etter én time med handel har stemningen surnet og Nasdaq-indeksen har snudd til en nedgang på 0,7 prosent. S&P 500-indeksen er opp 0,3 prosent, mens Dow Jones-indeksen ligger best an med en foreløpig oppgang på 0,6 prosent.

Gode makrotall

Antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren i USA steg med 379.000 i februar. Tilnærmet hele oppgangen kom gjennom restaurantbransjen ettersom flere stater lempet på restriksjonene i februar. Arbeidsledighetsraten var 6,2 prosent. På forhånd var det ventet at antall sysselsatte ville stige med 182.000, mens ledighetsraten var ventet til 6,3 prosent, ifølge Direkt Makro.

Den amerikanske handelsbalansen viste et underskudd på 68,2 milliarder dollar i januar, mot et underskudd på 66,6 milliarder foregående måned. Det var ventet et underskudd på 67,5 milliarder dollar, ifølge Direkt Makro.

Jerome Powell

I en oppdatering fredag skriver Handelsbanken at markedet bet seg merke i at USAs sentralbanksjef Powell ikke aktivt forsøkte «å snakke ned» lange renter i sin tale torsdag. Sentralbanksjefen nøyde seg med å si at han vil bli bekymret om finansielle forhold over tid fortsetter å forverre seg.

«Feds Jerome Powell deltok altså på et videosendt intervju med Wall Street Journal i går. Mens markedene hadde forventet mer klarhet i utsiktene for pengepolitikken, leverte Powell den samme guidingen som i forrige uke. Gårsdagens reaksjoner var entydig negative», skriver DNB Markets i en rapport.