– Investorene er skeptiske til påvirkningen dette vil ha på de lange rentene

I Japan faller Nikkei 0,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,1 prosent.

Shanghai Composite og CSI 300 i Kina faller henholdsvis 1,1 og 2,0 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 1,6 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen 0,5 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,43 prosent. Straits Times i Singapore stiger 1,9 prosent.

Natt til søndag godkjente Senatet Joe Bidens finansielle stimulipakke på 16.000 milliarder norske kroner og en enorm offentlig pengebruk skal nå gjenreise et pandemiherjet USA. Pakken sendes tilbake til Representantenes hus, som ventes å behandle den tirsdag, og deretter gjenstår kun Bidens signatur.

«Investorene er fortsatt skeptiske for hvordan de lange rentene vil påvirkes av denne pakken, som igjen gir et skjørt aksjemarked», skriver analytikere i ANZ Research i et notat.

Overraskende makrotall

Kinas handelsbalanse viste et overskudd på 103,3 milliarder dollar i januar og februar, mot 78,2 milliarder dollar i desember, ifølge TDN Direkt.

På forhånd var det ventet et handelsoverskudd på 60 milliarder dollar, ifølge Direkt Makro.

Eksporten, målt i dollar, steg med 60,6 prosent på årsbasis i perioden, mot en ventet oppgang på 38,9 prosent. Importen steg 22,2 prosent, mot en ventet oppgang på 15 prosent.

Dollarindeksen, som måler dollaren mot en kurv av andre store valutaer, stiger til 92.030, mot et tidligere lavt nivå forrige uke på 91.842.