Oslo Børs flater ut

Oslo Børs starter mandagen i grønt og etter en halvannen times handel står hovedindeksen i 1.043,9, opp 0,19 prosent. Så langt i dag er det omsatt aksjer og egentkapitalbevis for 1,8 milliarder kroner.

Bevegelser

Leif Höegh går sammen med Morgan Stanley, og vil ta Höegh LNG av børs, gjennom et bud på de omtrent 50,4 prosent utestående aksjene i selskapet. Aksjen stiger kraftig på nyheten.

Pilen peker rett opp for Observe Medical -aksjen etter at det tidligere mandag morgen meldte om en ordre for levering av sitt nylig lanserte blod- og væskevarmesystem til to universitetssykehus og et regionalt sykehus i Norden.

Elliptic Labs går inn i Taiwan etter å ha signert en femte «proof-of-concept»-kontrakt med en topp fem PC-produsent for sin AI Virtual Presence-sensor. Aksjen stiger på nyheten.

Hafina hadde i fjerde kvartal TCE (time charter equivalent)-inntekter på 104,3 millioner dollar, ned fra 157,1 millioner i samme periode året før. Aksjen faller på grønn børs.

Aker satser en halv milliard kroner på bitcoin gjennom det nyopprettede selskapet Seetee. Aksjen steg fra start, men har snudd ned.

Elop la frem tallene for andre halvår i fjor og kunne ikke vise til noen inntekter, sammenlignet med en liten omsetning på 0,02 millioner i samme periode i 2019. Det slår negativt ut for aksjen.

Q-Free har vunnet en kontrakt med West Virginia Division of Highways (WVDOH). Pilen pekte opp for aksjen fra start, men har snudd ned.

Forrige uke bestilte Questerre en rapport for produksjon av hydrogen, inkludert blå hydrogen, ved bruk av naturgass med nullutslipp i Quebec. Aksjen steg kraftig på nyheten, men korrigerer ned mandag og topper taperlisten.

Spetalen-dominerte Horisont Energi går tilbake på børs til rundt 65 kroner etter en vanvittig opptur i forrige uke. 3. mars toppet aksjen ut på 96 kroner.

Olje

Oljeprisen stiger mandag morgen og brent-oljen er opp 5,54 prosent til 70,84 dollar fatet. WTI-oljen er opp 1,51 prosent til 67,09 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 68,82 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

«Vi ser ytterligere oppside i markedet på kort sikt, ettersom det nå må prises inn en risikopremie som følge av angrepene det stadig blir flere av», skriver ING-analytikere i en morgenrapport, ifølge Reuters.

Angrepene er en referanse til at en eksportterminal ved Ras Tanura i Persiabukta ble utsatt for en serie angrep søndag. Terminalen skal være uskadd, , ifølge en uttalelse fra Saudi-Arabia, melder Platts.