Kraftig kursoppgang i GameStop

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,3 prosent og står i 12.883,64 poeng mens Dow Jones står i 31.630,18 poeng etter en oppgang på 0,4 prosent. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 3.852,11 poeng.

Spekulasjonsaksjen GameStop stiger hele 10,1 prosent i åpningsminuttene. Ifølge CNBC skal Ryan Cohen, gründer av e-handelsselskapet Chewy, hjelpe GameStop med å lede skiftet over til e-handel. I april 2017 kjøpte PetSmart opp Chewy for 3,35 milliarder dollar, og magasinet Fortune kåret Cohen til en av sine «40 under 40».

På taperlisten finner vi Moderna og BioNTech som faller henholdsvis 2,0 prosent og 2,6 prosent.

President Joe Bidens finanspolitiske pakke er godkjent i senatet og har dermed få hinder igjen før den blir en realitet.

«Pakken på 1.900 milliarder dollar er bare marginalt mindre enn de 2.200 milliardene som ble lagt på bordet i den første finanspolitiske krisepakken for litt under ett år siden, og er langt større enn stimulansen som ble innvilget etter finanskrisen i 2008-2009. De kraftige impulsene inn i økonomien vil helt klart være gunstig for amerikansk økonomi i innhentingsfasen», skriver DNB Markets i en oppdatering.