Tung dag for Røkke etter bitcoin-kjøp

Gruveselskapet Rana Gruber økte markant etter aksjonærlistene mandag viste at bjellesau Øystein Stray Spetalen har lastet opp i selskapet.

Nel klatret mandag etter å ha vært ned mer enn 4 prosent tidligere på dagen mandag. Aksjen har hatt en særs svak periode på børs de siste månedene.

Siden tidlig i januar har hydrogenyndlingen falt mer enn 40 prosent. Selskapet hentet i slutten av februar i underkant av 1,2 milliarder kroner i en emisjon , og leverte et regnskap for fjerde kvartal der inntektene økte som følge av gode investeringer, mens driftsresultatet stadig blir rødere.

Nel er til tross for nedturen fortsatt opp over 100 prosent siste 12 måneder. NEL

Hafnia hadde i fjerde kvartal TCE-inntekter på 104,3 millioner dollar, ned fra 157,1 millioner i samme periode året før. Aksjen faller på grønn børs.

Leif Höegh går sammen med Morgan Stanley, og vil ta Höegh LNG av børs, gjennom et bud på de omtrent 50,4 prosent utestående aksjene i selskapet. Aksjen klatret kraftig på nyheten og endte som dagens vinner.

Pilen pekte også rett opp for Observe Medical -aksjen etter at selskapet mandag morgen meldte om en ordre for levering av sitt nylig lanserte blod- og væskevarmesystem til to universitetssykehus og et regionalt sykehus i Norden.

Elliptic Labs går inn i Taiwan etter å ha signert en femte «proof-of-concept»-kontrakt med en topp fem PC-produsent for sin AI Virtual Presence-sensor. Aksjen steg på nyheten.

Olje

Brent-oljen sto mandag da børsen stengte i 68,58 dollar pr. fat, mens WTI-oljen var ned 1,3 prosent til 65,37 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 68,82 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

«Vi ser ytterligere oppside i markedet på kort sikt, ettersom det nå må prises inn en risikopremie som følge av angrepene det stadig blir flere av», skriver ING-analytikere i en morgenrapport.

Angrepene er en referanse til at en eksportterminal ved Ras Tanura i Persiabukta ble utsatt for en serie angrep søndag. Terminalen skal være uskadd, , ifølge en uttalelse fra Saudi-Arabia, melder Platts.