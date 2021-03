Bredt teknologifall på Wall Street

På ukens første handelsdag steg amerikanske aksjer etter at investorer jublet for senatets godkjennelse av en ny stimulanspakke. Investorer flokket rundt aksjer som er best posisjonert for å dra nytte av et økonomisk comeback.

Dow Jones la på seg 0,97 prosent til 31.802,44 poeng.

S&P 500 falt med 0,54 prosent til 3.821,35 poeng.

Nasdaq Composites falt 2,41 prosent til 12.609,16 poeng.

Senatet vedtok å gi ut 1,9 billioner dollar i den nye stimuluspakken. Videre ble det mer optimisme rundt gjenåpning etter at Centers for Disease Control and Prevention at folk som er fullvaksinert nå kan møtes trygt innendørs uten masker.

Reise- og turistaksjer hadde vind i seilene

Disney-aksjene steg mer enn 6 prosentetter at staten California lettet på coronarestriksjonene, og at Disneyland kan gjenåpne i april - riktignok på begrenset basis.

Flyselskapene American Airlines og United Airlines steg 5,28 prosent og 7,33 prosent.

Cruiseselskapene Norwegian Cruise Line steg med 1,87 prosent, og Carnival steg med 2,2 prosent.

Teknologitunge Nasdaq falt

Nasdaq falt mandag etter at investorer fortsetter å dumpe høyt prisede aksjer ettersom høyere renter reduserer verdien av fremtidige kontantstrømmer, og tungvektere som Tesla og Apple var ned henholdsvis 5,84 prosent og 4,17 prosent.

Amazon stengte ned 1,69 prosent.

Spekulasjonsaksjen GameStop steg med over 40 prosent, og ifølge CNBC skal gründer av e-handelselskapet Chewy, Ryan Cohen, hjelpe GameStop å skifte til e-handel.

Hedgefondkonge er positiv til aksjer fremover

Hedgefond-forvalter og mangemillardær David Tepper har uttalt at den seneste renteøkningen sannsynligvis er over, og at det er vanskelig å være negativ til aksjer fremover.

– Foreløpig tror jeg at rentene har steget nok og vil være mer stabile fremover, noe som gjør det tryggere å være i aksjer nå, sa Tepper til CNBC.

Frykt, gull, olje, krypto og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 4,34 prosent til 25,16.

Gullprisen hadde en nedgang på 1,00 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.683,84 dollar.

Brent-oljen er ned 2,20 prosent til 68,04 dollar fatet.

Bitcoin steg 2,55 prosent til 51.460,80 dollar.

3-måneders renten steg 0,5 basispunkter til 0,045 prosent.

Renten på 2-åringen hadde en nedgang på 1,0 basispunkter til 0,1527 prosent.

10-års renten steg 2,9 basispunkter til 1,597 prosent.

30-års renten falt med 1,6 basispunkter til 2,3017 prosent.