Grønne Røkke-aksjer snur rett opp

Oslo Børs åpner opp tirsdag.

En times tid etter handelen tok til står hovedindeksen i 1.058,64 poeng, opp 0,81 prosent.

Bevegelser

Røkke-aksjene Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture og REC Silicon har snudd en dårlig trend de siste ukene på børs.

Cambi la tirsdag morgen frem kvartalsrapport for fjerde kvartal og helåret 2020. Begge tidsrom ble en stor suksess for kloakkslamselskapet som rapporterte sterk inntjening og mangedoblet bunnlinjen.

Biotekselskapet Targovax , som forsker på kreftmedisin, har fått godkjent patent i USA. Aksjen stiger markant fra start.

Polarcus har suspendert handel i aksjen på etterspørsel fra selskapet. Børsmeldingen sier ingenting om det er ventet nye meldinger. Tidlig i februar ble det klart at långiverne trekker støtten og selskapet måtte selge alle skip og si opp alle ansatte.

Play Magnus skal samarbeide med Zuckerberg-stiftelse for sin kommende turnering.

ABG Sundal Collier har nedjustert Fjordkraft-aksjens kursmål til 90 kroner fra tidligere 100. Kjøpsanbefalingen står.

Interoils emisjon ble flere ganger overtegnet, ifølge en børsmelding. Aksjen faller etter emisjonen.

Oljeprisen

Et fat brentolje koster i skrivende stund 68,08 dollar pr. fat, mens WTI-oljen koster 64,78 dollar pr. fat, opp 0,2 prosent. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 68,56 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte i går.

I går falt oljeprisen for første gang på fire dager etter angrep på saudiarabiske oljeanlegg løftet prisene over 70 dollar for første gang siden tidlig i fjor. Talspersoner i Saudi-Arabia sier at eksportenheten som ble angrepet er uskadd.

– Produksjonen ser ikke ut til å ha blitt påvirket, men det ser ut til at antall angrep skremmer mer enn resultatet av dem, sier Marshall Gittler, direktør for investeringer i BDSwiss, til Marketwatch.

– Det kan se ut som OPEC fokuserer på priskontroll nå og ønsker å totalt utradere overskytende lager før høsten, sier Colin Cieszynski, sjefstrateg ved SIA Wealth Management.

Til høsten er muligheten til stede for at iransk oljeeksport starter igjen dersom en atomavtale landes med USA.