Festen fortsetter for GameStop-aksjonærene

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 2,3 prosent og står i 12.902,74 poeng mens Dow Jones står i 31.951,83 poeng etter en oppgang på 0,5 prosent. S&P 500 stiger 1,2 prosent til 3.868,05 poeng.

– Fortsetter renteoppgangen vil det kunne påvirke aksjemarkedet, men vi ser ingen umiddelbar fare, sier Delphi-forvalter Espen Furnes til Finansavisen.

Mandag kunne CNBC fortelle at Ryan Cohen, gründer av e-handelsselskapet Chewy, skal hjelpe GameStop med å lede skiftet over til e-handel. I april 2017 kjøpte PetSmart opp Chewy for 3,35 milliarder dollar, og magasinet Fortune kåret Cohen til en av sine «40 under 40». I løpet av mandagens handel gikk aksjen opp over 41 prosent. Kort tid etter at tirsdagens handel tok til stiger den ytterligere 11,3 prosent til 216,50 dollar.

«Fremdrift på den nye tiltakspakken, støtte i råvareprisene og posisjonering for en fremtid med høyere renter gjorde at investorene i det amerikanske aksjemarkedet i går trakk over mot mer syklisk eksponerte og verdibaserte aksjer på bekostning av en teknologisektor med høyere verdsettelsesmultipler og inntjeningen delvis også lenger ut i tid», skriver DNB Markets i en oppdatering.