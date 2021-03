Røkkes grønne selskaper gjorde comeback på børsen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 0,7 prosent til 1057,7 poeng tirsdag.

Kjell Inge Røkkes grønne Aker-selskaper steg kraftig i løpet av dagen, der Aker Carbon Capture endte opp 13,2 prosent, Aker Offshore Wind 18,8 prosent og Aker Horizons 8,0 prosent. I tillegg steg Røkke-dominerte Rec Silicon 16,9 prosent på børsen.

Det er imidlertid solenergiselskapet Aega som ble dagens børsvinner, der selskapet steg 21,6 prosent på børsen. Scatec Solar endte på sin side opp 7,4 prosent i løpet av dagen.

Fjordkraft steg 6,6 prosent etter at meglerhuset ABG publiserte en analyse av selskapet.

Salatselskapet Kalera steg 5,0 prosent etter at Donald Trump-minister Sonny Perdue ble tatt inn i styret.

Cambi endte opp 8,0 prosent etter å ha presentert kvartalsrapporten for fjerde kvartal og helåret 2020. Begge tidsrom ble en stor suksess for kloakkslamselskapet som rapporterte sterk inntjening og mangedoblet bunnlinjen.

Biotekselskapet Targovax , som forsker på kreftmedisin, meldte i morgentimene at selskapet har fått godkjent patent i USA, og aksjen steg følgelig til 3,2 prosent.

Panteselskapet Tomra endte dagen opp 5,4 prosent etter flere ukers nedgang, og vindkraftutvikleren Magnora steg 13,3 prosent.

Børsens mest omsatte aksje ble NEL, som endte dagen med en oppgang på 8,2 prosent.

Kahoot steg på sin side 6,2 prosent i løpet av dagen.

Olje

Et fat nordsjøolje (brent spot) koster ved stengetid tirsdag 67,90 dollar pr. fat, en nedgang på 0,3 prosent i løpet av dagen.

WTI-oljen koster på sin side 64,47 dollar pr. fat, ned 0,3 prosent.

Både brent og WTI lå an til oppgang ved lunsjtider.

I går falt oljeprisen for første gang på fire dager etter angrep på saudiarabiske oljeanlegg løftet prisene over 70 dollar for første gang siden tidlig i fjor. Talspersoner i Saudi-Arabia sier at eksportenheten som ble angrepet er uskadd.

– Produksjonen ser ikke ut til å ha blitt påvirket, men det ser ut til at antall angrep skremmer mer enn resultatet av dem, sier Marshall Gittler, direktør for investeringer i BDSwiss, til Marketwatch.