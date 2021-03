Søndag godkjente senatet Bidens gigantiske krisepakke på 16.000 mrd. Summen utgjør nesten én tidel av USAs samlede økonomi og er rundt 5.000 milliarder kroner mer enn verdiene i det norske oljefondet. Enorm offentlig pengebruk skal gjenreise et pandemiherjet USA.

«Fremdrift på den nye tiltakspakken, støtte i råvareprisene og posisjonering for en fremtid med høyere renter gjorde at investorene i det amerikanske aksjemarkedet i går trakk over mot mer syklisk eksponerte og verdibaserte aksjer på bekostning av en teknologisektor med høyere verdsettelsesmultipler og inntjeningen delvis også lenger ut i tid», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Vinnere og tapere

Dow Jones steg 0,09 prosent til 31.832,1og er med det opp 4,0 prosent i år.

Chipprodusenten Intel var dagens vinner med en oppgang på 4,7 prosent.

14 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg tirsdag.

Kjente selskaper som Nike og Boeing steg henholdsvis 1,1 og 3,0 prosent.

Tesla bykset mer enn 110 dollar

S&P 500 endte opp 1,41 prosent til 3.875,4. Det vil si at indeksen er opp 3,2 prosent siden nyttår.

På toppen av vinnerlisten var Tesla etter et byks på 19,6 prosent. Oppgangen kom etter flere dager med nedgang og analytiker som oppjusterte kursmålet. Analytiker Pierre Ferragu oppjusterte kursmålet fra 578 dollar til 900 dollar.

«Selv om Tesla den siste måneden har korrigert etter overdreven optimisme gjenspeilet i Teslas verdsettelse, ble våre solide utsikter for Tesla de neste to årene styrket etter nye vurderinger», argumenterer Ferragu ifølge Reuters.

Øverst på taperlisten var APA, som stupte 6,8 prosent.

Oppgang for kriseaksjer

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 3,69 prosent til 13.073,8. Indeksen har dermed steget 1,4 prosent hittil i år.

Facebook steg 4,1 prosent, mens Apple stengte opp 4,1 prosent og Amazon steg 3,8 prosent.

Netflix var opp 2,7 prosent, mens Alphabet (Google) stengte opp 1,6 prosent.

GameStop-aksjen fikk et nytt byks på 24,9 prosent, mens AMC-aksjen steg 13,4 prosent. Analytiker Michael Pachter i Wedbush oppjusterte kursmålet på AMC-aksjen fra 2,5 til 5,0 dollar.

Dagens vinner ble Invo BioSciense etter en oppgang på 202,3 prosent.

Høyest på taperlisten var Graybug Vision, som stupte 51,2 prosent.

Frykt, gull og olje

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 6,0 prosent til 23,95.

Gullprisen var opp 2,1 prosent og en unse gikk for 1.713,7 dollar.

Nordsjøoljen var ned 0,8 prosent etter flere dager med oppgang. Senioranalytiker mener det var på tide med en korreksjon.