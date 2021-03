Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,6 prosent før den sluttet på rekordhøye 1.063,89 poeng. Den nye intradagrekorden er på 1.064,86 poeng. Det ble omsatt aksjer for 7,0 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 67,82 dollar, opp 0,8 prosent.

Store selskaper som Norsk Hydro og Telenor gikk opp henholdsvis 4,8 prosent og 2,3 prosent. -

Aker Carbon Capture har signert en innledende avtale (MoU) med Ørsted og Microsoft for å utforske mulighetene for karbonfangst og lagring ved et biomasse-anlegg i Danmark, noe som sendte aksjen opp 9,9 prosent til 15,05 kroner.

Equinor har inngått rammeavtaler med seismikkselskapene PGS og Shearwater GeoServices med en anslått samlet verdi på 700 millioner kroner. Equinor la på seg 2,0 prosent og sluttet på 172,50 kroner mens PGS gikk opp 13,7 prosent til 7,85 kroner. -

Next Biometrics har signert en femårig partnerskapsavtale med et stort europeisk teknologiselskap.

– Dette er et stort gjennombrudd for Next. Inntektspotensialet fra dette partnerskapet er betydelig, kommenterer administrerende direktør Peter Heuman. Ifølge Next-sjefen er partneren en dominerende aktør i det globale biometriske markedet, med 20 milliarder euro i salg. Aksjen gikk opp 59,3 prosent til 9,21 kroner.

TECO 2030 planlegger å etablere storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselceller i Narvik i Nord-Norge. Lokasjonen for fabrikken er en fasilitet tidligere drevet av REC og bygget skal være klart til å bli tatt i bruk. Aksjen klatret 10,6 prosent til 11 kroner.

Tirsdag kveld hentet Belships 140 millioner kroner til kurs 7 kroner. Kapitalen skal brukes til finansiering av to bareboat-kontrakter som nylig ble annonsert, samt generelle selskapsformål. Aksjen falt 7,2 prosent til 7,05 kroner.

Siemens Gamesa, en stor tilbyder av havvindløsninger, har tildelt Cadeler en kontrakt på rundt 90 millioner dollar med opsjon på ytterligere 30 millioner dollar. Kontrakten er den største i Cadelers historie, og innebærer transport og installasjon av havvindturbiner som skal være de største i verden når de installeres. Aksjen gikk opp 6,2 prosent til 35,03 kroner.

Solselskapet Aega har gjennom et datterselskap blitt enige om å kjøpe en solpark i Emilia Romagna i Italia, noe som sendte aksjen opp 24,2 prosent til 3,08 kroner.

Det er også verdt å merke seg at Rana Gruber falt 12,1 prosent til 63,32 kroner.