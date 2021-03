Oppgang på Wall Street etter at gigantisk krisepakke ble vedtatt

Oppgangen kom etter at representantenes hus stemte for president Joe Bidens gigantiske redningspakke på 1.900 milliarder dollar, som skal gjenreise økonomien etter coronakrisen.

Som en del av pakken vil amerikanere flest motta en ny sjekk fra staten, den tredje i rekken. Denne gangen er sjekken på 1.400 dollar, men det er en inntektsgrense for hvem som får pengene.

I tillegg skal 350 milliarder dollar fordeles til statlige og lokale myndigheter, mens skolesektoren får 130 milliarder dollar.

Konsumprisene i USA økte med 0,4 prosent i februar sammenlignet med måneden før. På årsbasis var prisene opp 1,7 prosent. Ifølge TDN Direkt var det som forventet.

Vinnere og tapere

Dow Jones steg 1,45 prosent til 31.295,7og er med det opp 5,5 prosent i år.

Flyprodusenten Boeing var dagens vinner med en oppgang på 6,3 prosent. Oppgangen kom etter at flyleasingfirmaet AerCap kjøpte General Electrics leasingvirksomhet for 30 milliarder dollar. Jim Cramer mener dette kan være et signal på et «boom» i resing, noe som er positivt for Boeing-aksjen.

26 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

Kjente selskaper som Visa og Nike steg henholdsvis 1,2 og 1,3 prosent.

Salg av flyleasingvirksomhet sendte aksje ned

S&P 500 endte opp 0,60 prosent til 3.898,7. Det vil si at indeksen er opp 3,8 prosent siden nyttår.

På toppen av vinnerlisten var Franklin Resources etter en oppgang på 9,9 prosent.